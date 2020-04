Las tragedias del 15 de abril: Desde Pedro Infante y el Titanic hasta Notre Dame

Escuchar Nota

#NotreDame

Otro ángulo del momento más doloroso sobre el siniestro que entierra 850 años de historia en París. Catedral Notre Dame de París pic.twitter.com/EO3d8wliHl — Te Vieron RD (@tevieronrd) April 15, 2019

Increíblemente, el 15 de abril es una fecha marcada por el paso del tiempo, no sólo por el incendio en el recinto religioso, también por otros hechos que han dejado huella en la historia.Aquí te dejamos una breve línea del tiempo con todas las tragedias ocurridas en un día como hoy:El fuego comenzó en la parte superior de la catedral y estuvo "potencialmente relacionado" a los trabajos de renovación de la edificación, según las autoridades. Tras varios meses de trabajo los bomberos confirmaron que la estructura está a salvo y preservada en su totalidad.Lo que parecía ser un día común y corriente se convirtió en tragedia cuando cerca de la línea de meta explotaron bombas con 12 segundos de diferencia. Los artefactos explosivos que estaban ocultos en mochilas terminaron con la vida de 3 personas e hirieron por lo menos a 264. Las víctimas fueron un niño de 3 años y dos jóvenes universitarias.En el estadio de Hillsborough, en Sheffield (Inglaterra) fallecieron 96 personas aplastadas contra las vallas a causa de una avalancha humana. El suceso tuvo lugar durante el partido de fútbol entre Liverpool y el Nottingham Forest, correspondiente a las semifinales de la Copa de Inglaterra.El actor ícono del cine mexicano de la época de oro, perdió la vida a bordo de una aeronave en Yucatán. Estaba a 20 metros de altura cuando comenzó a tener problemas para seguir ascendiendo. A las 7:54 de la mañana el avión cayó en un popular barrió de Mérida.Sé que yo también voy a morir en un accidente de aviación", le dijo Pedro Infante a su productor cinematográfico Ismael Rodríguez, cuando la actriz Blanca Estela Pavón -una de sus principales coprotagonistas-, se mató en un vuelo comercial en septiembre de 1949.El 10 de abril de 1912 el Titanic inició su viaje inaugural que partió desde Southampton (Inglaterra) rumbo a Nueva York. Zarpó con alrededor de 2 mil 224 personas abordo, entre pasajeros y tripulantes.Cuatro días después de haber comenzado su primer viaje, la tripulación comenzó a recibir mensajes de otros barcos advirtiendo sobre varios icebergs en el camino.A las 23:40 del día 14 el barco chocó contra un iceberg. La compañía estaba tan segura de que el barco no se podía hundir que solo colocó 20 botes salvavidas.Los pasajeros no se dieron cuenta de la situación porque el golpe apenas se sintió, pero a las 00:05 horas los botes salvavidas ya estaban siendo desplegados y cinco minutos después se estaban realizando llamadas de emergencia. Dos horas y cuarentaLa noche de su muerte pintaba como un día tranquilo, el décimosexto presidente de los Estados Unidos acudió al Teatro Ford en Washington junto a su esposa para ver la obra 'Our American'.Cuando las manecillas del reloj marcaban aproximadamente las diez y cuarto de la noche se desató el infierno. En mitad del tercer acto, un disparo desconcertó al público. Los que alzaron la mirada pudieron ver que el presidente había caído al suelo tras recibir una bala en la parte posterior del cráneo.El asesino fue John Wikles Booth, quien después de perpetrar el crimen se lanzó al escenario y gritó “¡Sic semper tyranis!” (“¡Así siempre a los tiranos!”).