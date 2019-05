Las últimas horas en la vida de Silver King

"No quiero que la muerte de Silver King sea en vano", declaró Juventud Guerrera sobre el deceso del luchador mexicano ocurrido el pasado 11 de mayo durante una exhibición en Londres.Juventud Guerrera, quien estaba luchando con Silver King cuando éste se desplomó sobre el ring, recordó en una entrevista para el programa Hoy cómo fueron las últimas horas en la vida del luchador mexicano."Llegó de viaje un día antes, 14 horas de vuelo a Londres. Esa noche durmió poco, nos levantamos temprano. A las 12 del día tuvimos una lucha, descansamos casi dos horas, no comimos y volvimos a luchar", detalló.Juventud Guerrera dijo que cuando ocurrió el deceso de Silver King estaban en su tercera lucha del día. "Es un desgaste enorme", aseguró sobre la actividad de los luchadores mexicanos. "Nuestro corazón está a mil por hora".Precisamente la semana pasada se reveló que Silver King falleció de un infarto fulminante al corazón. El luchador mexicano tenía 51 años y no había presentado problemas previos de salud, tampoco consumió drogas o alguna sustancia antes de lo que fue su última pelea.Silver King formaba parte de la organización de lucha libre conocida como la "AAA"y su época de mayor éxito fue en los años 90 cuando obtuvo títulos del Consejo Mexicano de Lucha Libre (CMLL).Como parte de una de las secciones del programa Hoy, de Televisa, Juventud Guerrera habló de la culpa que sintió ante el deceso del hombre al que considera su maestro."Silver King fue un gran amigo, no nada más en el aspecto personal. Fue un gran luchador, un innovador en la lucha libre, fue el primero en ir a Japón a poner en alto el nombre de la lucha libre mexicana. Me inspiró, fue un maestro, un pilar de la lucha libre, por eso lo extraño tanto y me duele que haya pasado esto y que me haya pasado esto a mí".Juventud Guerrera explicó que después de pasar por el proceso de sentir culpa pensó que lo mejor era obtener un aprendizaje de la tragedia. "Ahora es mi responsabilidad que la muerte de Silver King no sea en vano", aseguró.Por tal motivo, Juventud Guerrera desea luchar por los derechos de los luchadores mexicanos."La lucha se tiene que valorar y darle un respeto como lo que es: un arte, deporte, es cultural, es atlético. Los luchadores no tenemos seguro, no tenemos pensión, es muy triste, termina un luchador de darlo todo en el ring y no hay nadie que lo apoye", señaló.