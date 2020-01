Las y los enfermeros son parte fundamental del Sector Salud: MARS

Saltillo, Coah.- En evento que presidió el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y en el que estuvo acompañado por Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud, el Gobierno del Estado festejó a las enfermeras y a los enfermeros en su día.



En este evento se entregaron reconocimientos a personal de enfermería con más de 40 años de servicio.



“El sistema de salud lo marcamos como una de nuestras prioridades al inicio de mi Administración, fue un tema álgido en mi campaña, un reclamo de la sociedad”, recordó el Gobernador en su mensaje.



Mencionó que los trabajadores del Sector Salud, entre quienes se encuentran las y los enfermeros, son parte fundamental para lograr cualquier cambio, cualquier mejora y sobre todo el poder atender a la ciudadanía como se merece.



En ese sentido, dijo que los servicios de salud del Estado son reconocidos a nivel nacional.



Ante decenas de enfermeras y enfermeros con quienes convivió en ameno desayuno, Riquelme Solís reconoció que son ellos los portadores de la mejor de las ayudas que pueda recibir cualquier ciudadano.



“Su experiencia aporta muchísimo a la sociedad y hoy quiero agradecerles y reconocerles, y decirles que estamos muy orgullosos de su trabajo”, aseguró el Mandatario estatal.



Reiteró que el trabajo de los y las enfermeras es fundamental para el Estado, y que por eso mismo se seguirán mejorando las condiciones del Sector Salud.



Aseguró que con su ayuda, al final del sexenio que le toca dirigir los destinos de Coahuila, se contará con un mejor sistema de salud.



De la misma manera, reconoció que sin el trabajo firme, fiel y leal de los integrantes del Sector Salud no se podría lograr absolutamente nada.



Si no hay disposición, si no hay una buena relación o credibilidad entre las instancias intermedias, no se puede lograr nada.



Asimismo, informó que la mayor parte de los ahorros que tiene el Estado se va al Sector Salud, y que hoy se ha cubierto una gran parte de las necesidades que se tienen hacia el interior de las clínicas.



Por su parte, Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado, en su mensaje dijo que el personal de enfermería es el principal promotor del cambio de las políticas públicas de salud.



“En Coahuila reconocemos la importancia de su trabajo. Su sencillez y carácter nos fortalecen. Consuelan al enfermo y salvan vidas. Además de ser profesionales, son padres, madres, hijos e hijas, esposas y esposos, que se suman responsablemente al desarrollo de nuestro estado”, indicó Bernal Gómez.



Agregó que el celebrar el Día de la Enfermera y del Enfermero constituye una muestra de agradecimiento del Gobierno de Coahuila a su gran labor, ya que representan el primer contacto con los pacientes, son el primer eslabón de atención que muestra un rostro sensible y comprometido.



El titular de Salud del Estado enumeró las acciones y estrategias que se mantendrán este año y las que serán claves en la consolidación del proceso de reingeniería del Sector Salud, por ejemplo, el programa estatal “Cambiando Vidas”, que durante el año pasado permitió realizar más de mil 200 cirugías gratuitas.



Además de las operaciones de mínima invasión; la conclusión del proceso de certificación que coloca a Coahuila como ejemplo nacional; mantener al estado a la vanguardia en materia de Estado Cardioprotegido y en la operación del Sistema Estatal de Urgencias Médicas.



“En 2019 logramos un mejor equipamiento gracias a los 100 millones de pesos gestionados por el Gobernador en los hospitales generales de Saltillo, Torreón y Piedras Negras.



“Para este año seguiremos implementando mejoras en el resto de nuestros hospitales”, aseguró Bernal Gómez.



Uno de los logros más significativos del Sector Salud en la presente Administración, mencionó Bernal Gómez, es el haber logrado disminuir la mortalidad materna en un 50 por ciento, siendo uno de los mejores estados en este indicador; e informó que en cuanto a la mortalidad infantil, Coahuila es el estado líder con menor mortalidad infantil en el País.



“Estoy seguro que mantendremos ese camino ascendente gracias al esfuerzo que todas y todos ustedes realizan de manera cotidiana”, dijo.



Dora Elena Motu Campos, Jefa de Enfermería del Estado, agradeció al gobernador Miguel Riquelme por colocar al área de salud dentro de sus prioridades, y por la disposición constante para entender y atender las inquietudes del personal de enfermería.



Acompañaron al Gobernador en este evento, además, Marco Aurelio Burgos Martínez, subsecretario de Servicios de Salud; Sergio de la Parra Juambelz, subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario; Dora Elena Motu Campos, Jefa Estatal de Enfermería; Eliud Aguirre Vázquez, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 8; además de las enfermeras Francisca Bustos Rivera, Diamantina Casas Sánchez y Silvia Reyna.