Latente, crisis por la pandemia; alertan Banxico y Hacienda

CDMX-. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda manifestaron su preocupación por el impacto que tendrán las crisis sanitaria y económica, e incluso el banco central dijo que la pandemia del Covid-19 no está controlada y la posibilidad de que se acelere el contagio y se retomen medidas de confinamiento son el principal factor de riesgo para el crecimiento.



“Estamos plenamente conscientes de que estamos en una situación muy adversa de la mano de la pandemia, que no está ni controlada ni está atrás de nosotros, sigue estando en el día a día y estamos enfrentando diferentes retos”, aseguró Alejandro Díaz de León, gobernador del banco central.



Explicó que el Banxico espera para 2021 una recuperación moderada con un crecimiento de apenas 3.3%, pero que la temporada de invierno impondrá grandes retos para los países.



Aseguró que Banxico ha tratado de encontrar los mejores balances para mantener el mandato de mantener bajos los niveles de inflación y ayudar a la economía en el entorno adverso global.





Crisis, severa



Por su parte, Irene Espinosa, subgobernadora de Banxico, alertó que prevalecen diversos riesgos para la economía y el sector financiero, como persistencia y duración de la pandemia, sostenibilidad de las finanzas públicas y las calificaciones de la deuda soberana y de Pemex.



“Debemos de estar muy atentos para poder identificar alertas tempranas que pudieran requerir alguna acción adicional”, dijo en la convención digital de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles 2020, El mercado de valores en la pospandemia.



Si se materializan estos riesgos u otros se puede generar otro episodio de volatilidad financiera y recomposición de carteras que deteriorarían las condiciones de liquidez y operación de los mercados nacionales, anticipó.



Por su parte, Arturo Herrera, titular de la SHCP, dijo en el mismo evento que las crisis sanitaria y económica son un “reto tremendo” para el país y lo enfrenta a complejidades de disposición y distribución de vacunas.



“Las autoridades de salud dicen que esta es la crisis sanitaria más fuerte desde la gripe española y es común decir que es la crisis económica más seria desde la Gran Depresión”. No obstante, añadió, no conllevan a una crisis financiera.