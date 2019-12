Latinoamérica debe enfrentar los retos en bloque: José Mujica

"La gran pregunta seca es ¿qué van a hacer los países latinoamericanos en ese mundo atomizados en un conjunto de repúblicas? Entonces, ahí es donde está el gran dilema", indicó el expresidente de Uruguay, quien recibirá este lunes el doctorado honoris causa de la Universidad Iberoamericana.

"No sabemos hacia donde va la humanidad: si hacia una integración racional, tolerante de lo diverso, a una condición en el fondo humanística, o al triunfo del egoísmo."



"Tenemos la economía congelada porque tenemos dos países vecinos enfermos". indicó Mujica en referencia a las crisis económicas en Argentina y Brasil.



El expresidente de Uruguay,, dijo queestá en un momento de cambios en el quevenideros: si"El mundo se está reorganizando alrededor de gigantescas unidades, de colosales países multinacionales", dijo el político uruguayo en una conferencia de prensa este lunes en la Ciudad de México. Dijo que, que en realidad es una "nación multinacional milenaria, al igual que la India" y lason ejemplos de esta nueva organización del mundo.Mujica dijo que la solución paraestá en la cabeza de los jóvenes y no en las viejas instituciones, como la Organización de los Estados Americanos (OEA). El exgobernante criticó la actuación de este organismo, presidido por su excanciller, en las últimas crisis en la región."La conducta de la OEA contemporánea es realmente lamentable y no creo que por ese lado haya alguna construcción de una nación latinoamericana. La visión de América Latina desde Washington no es la misma que la de nuestros pueblos indígenas", señaló el expresidente.Mujica, quien fue electo senador en los últimos comicios en su país, aclaró que la unión latinoamericana, sino la creación de un paraguas común que"La agenda de los problemas nacionales que tienen los gobiernos los urgen. Entonces por atender lo urgente, dejamos de hacer lo necesario. Yo concuerdo con esa afirmación de Perón, si lo que viene nos agarrará unidos o vencidos".El político uruguayo dijo que otra opción del devenir de la humanidad esdel muro". Expuso que el muro puede ser tanto el que Donald Trump pretende construir en la frontera entre Estados Unidos y México, como el Meditérraneo que separa a Europa de los países de África.Cuando fue consultado sobre la manera en que los jóvenes deberán enfrentar los discursos de odio, el expresidente afirmó que está en sus manos impedir su avance, pues esto significaría un "retroceso fenomenal" para las sociedades modernas."El fanatismo es la entronización de ese germen de egoísmo que llevamos adentro. Toma diversas caras, a veces puede ser el racismo, a veces puede ser el desprecio a la capacidad de los pobres, a veces puede ser ese tufo aristocrático, a veces ese odio puede venir abajo y puede explotar".Después de 15 años gobernado por la izquierda, Uruguay eligió en segunda vuelta a, candidato de una alianza opositora de derecha, como su próximo presidente.Mujica dijo que la derrota de su partido, el, en las últimas elecciones presidenciales es multicausal, pero que responde a la ansiedad de las sociedades contemporáneas."Creo que las sociedades contemporáneas están muy ansiosas. Hay un inconformismo latente que es consecuencia de la etapa cultural que nos toca vivir". Sin embargo, Mujica dijo que una de las razones de la caída del Frente Amplio después de 15 años de gobierno en Uruguay puede deberse a laSe espera que este año, el PIB uruguayo crezca tan solo 0.4%, de acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).Mujica, quien gobernó Uruguay de 2010 a 2015, afirmó que será muy complicado que, pues corresponden a logros históricos, alguno muy anteriores a los gobiernos del Frente Amplio."No necesariamente los cambios son progreso, a veces se puede cambiar para estar peor", advirtió.Al ser cuestionado, sobre si volvería al poder en el país sudamericano, Mujica respondió que él fue elegido senador y que, por ley, le tomará protesta a Lacalle, por lo que debe ser "diplomático".