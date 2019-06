Laura Bozzo opina sobre Raquel Bigorra

A los que me preguntan qué opino de Rachel Bigorra les digo: es una traidora,siento ASCO que por dinero vendan información de un amigo,nadie tiene derecho hacer semejante bajezadesde acá mi apoyo total y un abrazo fuerte a @Danielbisognotv @VentaneandoUno — Laura Bozzo (@laurabozzo) 19 de junio de 2019

Laura Bozzo externó su apoyo a Daniel Bisogno, luego de que el conductor de Ventaneando acusara a Raquel Bigorra de vender información privada sobre su divorcio.Vía Twitter, Bozzo compartió un mensaje en el que asegura que Bigorra es una traidora por haber vendido a una revista de espectáculos la información de Bisogno, quien solía ser su amigo.“Nadie tiene derecho a hacer semejante bajeza”, tuiteó y reafirmó su apoyo al conductor de televisión, quien como respuesta retuiteó la publicación de la peruana, en el que asegura que la amistad es sagrada y considera repugnante lucrar con la vida de otras personas.Hace unos días, Daniel Bisogno declaró sentirse traicionado y culpó a Raquel Bigorra de haber vendido información sobre su proceso de divorcio con Cristina Riva Palacio.“El día de la separación estaba Raquel y su esposo, trataron de defenderla, me encaminaron a que ya no había reconciliación (...). Al otro día Cristina me pidió el divorcio. Me vale gorro que me tachen de maldito, de put..., pero no de tonto”, declaró en el programa Ventaneando.