Laura Bozzo renunció a su exclusividad con Televisa

Desde hace un par de años la empresa Televisa ha retirado el pago mensual a sus actores, productores y conductores a cambio de que trabajaran solo con ellos, por lo que la nueva decisión que tomó Laura Bozzo es algo que que muchas estrellas considerarían impensable.La presentadora de origen peruano decidió renunciar a su exclusividad con la empresa, es decir, ya no tendrá un sueldo mensual fijo pese a que no trabajaba ni tenía ningún programa.Y es que ese es el problema. La abogada aseguró que el trabajo es su vida y ya estaba desesperada de no aparecer en la pantalla, por lo que se atrevió a renunciar."Yo he renunciado a ese contrato de exclusividad porque yo ya estoy desesperada, llevo 3 años y medio sin hacer televisión, que es lo que yo más amo. Y prefiero mil veces no tener que comer, pero tener trabajo", dijo como primicia al programa radiofónico de Gómez Leyva en la cadena Radio Fórmula.Explicó que aunque de corazón sigue siendo de Televisa, ahora trabaja independiente para cualquier cadena. Aclaró que Televisa siempre será su primera opción, pero ya no con exclusividad.Bozzo confirmó que el trabajo ya le llegó, pues comenzará a hacer cápsulas para la cadena Univisión, y está grabando la serie 'Laura', con varios casos muy dramáticos de México que se planea vender para transmitirse en 16 países.En su cuenta de Instagram, este 1 de agosto compartió un video del detrás de cámaras de una grabación para Univisión, con quienes trabajará en lo que resta del 2019."Hablé con los ejecutivos porque ya no puedo estar más sin trabajar, el trabajo es mi vida, yo estaba desesperada. Les doy la primera opción, si a ellos no les interesa, ya puedo negociar con otras cadenas, pero igual mi corazón sigue siendo parte de Televisa", dijo esta mañana.Por la tarde, tuvo su primer enlace con el programa El Gordo y La Flaca, con quienes colaborará.Esta semana su nombre sonó fuerte en redes sociales, debido a que fue reconocida con un doctorado Honoris Causa. En redes sociales la criticaron, y ella pidió a las personas que no sean ignorantes.La confusión surgió porque Bozzo compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram para hablar de la emoción que sintió por recibir el reconocimiento académico y la medalla Benito Juárez en la sede del Congreso de la Ciudad de México.De inmediato el tema se volvió tendencia en Twitter porque usuarios de la red se quejaban de que el congreso mexicano la hubiera reconocido, pero la misma Bozzo explicó en sus publicaciones que el honoris causa fue otorgado por el Claustro Académico Universitario por su lucha en defensa de la mujer y contra la trata.Laura Bozzo ya es parte de los famosos sin exclusividad en Televisa. Muchos actores como Erika Buenfil y Eric del Castillo se enfrentaron a la incertidumbre a la que estaban acostumbrados, pues la empresa les pagaba estuvieran o no en algún proyecto."Tuve exclusividad con Televisa durante casi 30 años, pero hubo necesidad de quitar las exclusividades y también me tocó, son etapas. Al principio me desmoralicé mucho porque se acostumbra uno a tener una cantidad fija y además me acababan de operar. Sentí que se acababa el mundo, pero Dios es muy generoso y al mes tenía contrato en teatro y ahora en La Doña", dijo el primer actor Eric del Castillo en entrevista exclusiva con Infobae México.Otros actores como Patricia Reyes Spíndola, Silva Mariscal, Otto Sirgo, Raquel Pankowsky y Azela Robinson también batallaron en entender la vida sin Televisa, pero ahora celebran la libertad. Han asegurado que ahora pueden desarrollar personajes de mayor complejidad "les pagan mejor", aunque tengan que hacer castings.