Laura Rivas y sus predicciones para el 2020

“Los astros van a influenciar para cambiar de casa, de domicilio, de ciudad, de país y hasta de profesión para mucha gente. En este año mucha gente se va a mover, todo el mundo se vuelve nómada”. Laura anota que será un momento donde cada persona mostrará talentos que tenía escondidos.



“El que no había terminado la escuela o el proyecto, pues lo termina, es un año de finiquitar proyectos. Políticamente será un año muy duro y muy difícil, en especial para Jalisco. Tendremos que protegernos unos a otros, los jaliscienses estamos muy expuestos, muy frágiles y necesitamos hacer nuestras brigadas. Tenemos que trabajar mucho las plegarias y las oraciones, sea cual sea tu Dios, tenemos que trabajar la parte material para que la espiritual crezca”.



“Vamos a recibir un premio importantísimo para un escritor mexicano”.



Soplan vientos de cambio. La astróloga, vidente y comunicadora,, comparte sus predicciones para el futuro que nos depara en este naciente 2020. La especialista habla de lo que viene para la farándula, los deportes, la política y el cambio climático. Explica que la palabra que define este nuevo comenzar es “nómada”.Resalta además que Jalisco será sede de eventos internacionales y empresas que vendrán a trabajar aquí, asimismo visualiza la gestación de un foro importante.En cuanto a la seguridad en el país, dice Laura que con la entrada de Piscis en marzo, comienzan los cambios políticos, “se mueven los grandes grupos de poder en favor de la seguridad, no solo de la de México, también la del mundo. La tecnología nos va a ayudar mucho con una pulsera que nos tenga localizables todo el tiempo, con la cual podamos pedir auxilio. Habrá una reconciliación entre el ejército y el gobierno, cambios en mandos muy específicos y muy duros en cuanto a la seguridad, posiblemente esto de la Guardia Nacional cambie, mude y se transforme de otra forma”.Sobre la economía en el país, Laura dice que México cuenta con amplios recursos. “En la parte económica vamos a recibir muchas inversiones extranjeras porque es un tiempo de oportunidad para las empresas, cuando para algunos la debacle es una realidad, eso depende de cada punto de vista”.Confiesa la vidente que el futbol mexicano tendrá una renovación con las nuevas adquisiciones que han hecho los diversos equipos. “Vamos a ver a un León y a Pumas fuertes, un Chivas súper cargado que le puede dar un gran regalo a sus aficionados”.Vaticina que habrá muchos premios para los mexicanos que están haciendo labor civil y social, así como para paisanos que son ingenieros y directivos y operativos que trabajan para la OTAN y Naciones Unidas. Comparte que México podría ser el centro de operaciones de un gran museo que puso sus ojos en nuestra nación. El mezcal y el tequila serán grandes embajadores del país, así como nuestra gastronomía.En materia de espectáculos, señala que habrá el fallecimiento de dos grandes de la música vernácula y el de un futbolista por un accidente automovilístico. Dos actrices lidiarán con el cáncer y se volverán voceras de la lucha contra esta enfermedad. Señala que los actores jóvenes estarán muy vulnerables y necesitan que se dejen ayudar por otros. Además, confirma que llegará un boxeador que será una figura mucho más grande de las que ya existen y existieron y será de Jalisco.Laura adelanta que Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía se reconcilian entre septiembre y octubre, “hay un gran amor entre ellas, pero lo que ha faltado es comunicación. Frida Sofía tiene muchas cosas que decirle a su mamá, todo el éxito de su madre lo ha pagado ella con soledad”.En cuanto al conflicto de los integrantes de OV7, dice Laura que la relación sí está fracturada. “No van a llegar a ningún acuerdo porque son demasiado egos inflados, es un espacio muy pequeño para tantos egos”. Dice que los que se logren poner de acuerdo tendrán una gira exitosa, “pero no se van a poner de acuerdo todos, serían cuatro y no más, y no, no va a ver reconciliación”.Ve un resurgimiento en la carrera musical de Ana Bárbara, quien estará muy enamorada. Ve brillar mucho a Alejandra Orozco y visualiza a Carlos Rivera en otro musical de gran alcance, “y nos va a regalar uno de los álbumes más hermosos que pueden existir sobre la Tierra”.Además, explica que muchos artistas se tomarán un año sabático. Ve a Alejandro Fernández más tranquilo y a Julión Álvarez preparando un material muy grande, trabajando en su reivindicación personal. También prevé gran éxito para Banda El Recodo y MS. En el terreno internacional Mick Jagger estará muy enfermo, “va a confrontar una lucha entre la vida y la muerte. Till Lindemann, vocalista de Rammstein, estará haciendo polémica, locuras y situaciones que lo podrían poner en riesgo. Habrá un enfermo en Metallica que pasará por un cáncer”.El año pasado, reveló Laura que podría ella ya no estar en el plano físico y casi sucede, cuenta. “Estuve en estado de coma —en terapia intensiva—. Estuve a punto de perder la vida, pasé tres meses fuera de ‘Extranormal’; perdí tres cuartas partes de la pared abdominal por una bacteria que es una de las más duras, que solamente está en los quirófanos muy sucios, tuvieron que quitarme piel de otras partes para hacerme injertos”.Dice Laura que se trató de una negligencia médica en Torreón, “el doctor me dejó encerrada cuatro horas sin aire acondicionado y sin nada, recién del post operatorio, me sacaron de cirugía y me metieron al cuarto del aseo y me les olvidé ahí dentro. Si no hubiera llegado una amiga mía de Monterrey, me ahogo”. Ahora viene un año de recuperación para Laura.Entre sus proyecto está regresar a Azteca Siete con “Extranormal”, además de estar en el canal a+, seguirá como experta en el panel de la emisión, “pero ya con una participación más orgánica y más activa con la gente”. También trabajará con una asociación civil que ayuda a jóvenes de todo el mundo a encontrar sus sueños.En cuanto al medio ambiente y el cambio climático, Laura anota que habrá mucho movimiento, por ejemplo, en la Falla de San Andrés. “Ya había dicho también que el volcán Popocatépetl iba a despertar. Ahora el volcán de Colima nos va a dar una sorpresa entre mayo y julio aproximadamente, habrán movimientos en el mar, incluso uno en Baja California en el que podríamos tener una especie de desprendimiento del brazo, la tenemos difícil. Tendremos que cuidar nuestras fronteras y familias, habrá mucha fuga de cerebros”.De cara a este año que comienza, Laura continúa con su biografía “Las impronunciables confesiones”, espera que salga entre abril y mayo del 2020. Por otro lado, también tendrá proyectos de joyería y de contenidos digitales donde hablará como madre, empresaria, escritora y otras facetas en las que se desarrolla.