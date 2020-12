Laura Zapata asegura que prefiere estar sola en Navidad a estar con su ‘familia tóxica’

Escuchar Nota

“Que errado ese concepto de ‘si son familia, deben relacionarse’… ¡no!, si son personas tóxicas, entrometidas, que lo único que hacen es criticarte, no los quiero en mi vida, ¡y no me importa si somos familia!”, dijo Laura Zapata en su cuenta de TikTok.



Fiel a su papel de villana,pues reveló que está considerandopero no es por la pandemia, de hecho esta actitud es algo que caracteriza a la actriz, pues prefiere permanecer en solitario a estar son su familia.La actriz de 64 años de edad se ha convertido en toda una sensación en redes sociales, esto debido a que cada vez usa con mayor frecuencia su cuenta de TikTok o bien, comparte graciosos fragmentos de sus creaciones en Instagram; ahora sorprendió con esta declaración.Y es quepero también muy polémica al momento de hablar sobre su familia, como Ernestina Sodi, Gabriela Sodi, Federica Sodi o Thalía. Al respecto, se sabe que no tienen una relación muy buena y prefieren evitarse.Es por esta razón que más allá de las condiciones sanitarias en las que se encuentra el mundo,, ya que “no entiende” cómo es que algunas personas aseguran que todo el núcleo familiar debe frecuentarse solo por el lazo sanguíneo.La actriz que apareció en telenovelas como “Rosa Salvaje”, “María Mercedes” o “Esmeralda” declaró que en estas fechas ella no busca reunirse con ninguno de sus familiares e incluso prefiere evitarlos, debido a que sabe que algunos le han hecho daño o tienen comportamientos tóxicos.A pesar de que no fue específica con respecto a los nombres, muchos intuyeron que se refiere a las mujeres Sodi, ya que se sabe que tienen viejas rencillas que no han podido solucionar incluso aunque ya pasaron varias décadas desde que tuvieron sus problemas personales.Por otra parte, Laura Zapata asegura que se lleva “bien” con Thalía, aunque mencionó que solo se hablan para lo necesario, como las cuestiones relacionadas con su abuelo Eva Mange; de quien ambas se han hecho cargo y están al pendientes de su salud.Información de Radio Fórmula