Laura Zapata levanta el dedo a los seguidores de AMLO

Miren que lindo mi anillo !!! Y esto es para cambiar de tema !!!... pic.twitter.com/TpGgeeB7qq — Laura Zapata /Fuera Chairos (@LAURAZAPATAM) January 15, 2020

La actrizya que como todos saben se acaba de convertir en abuelo.Su disgusto fue que el menor nació en un hospital de Houston, Texas y no en México, por lo que, pues asegura que en los hospitales del país se carece de equipo para los partos, lo que le valió su enojo.Por si fuera poco,mientras que otros estuvieron totalmente de acuerdo, pero eso no fue todo pues la mujer lanzó otra publicación.Resulta que Lauray les dejó bien claro que prefería cambiar de tema que confrontarlos, pues como todos saben la hermana mayor de Thalía, no le teme enfrentarse a nadie, por lo que este fue un claro ejemplo sobre el que dirán la tiene sin cuidado.Con información de El Debate