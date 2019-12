Laura Zapata manda a ‘a trabajar’ a López Obrador

“Que no se rinda ante Estados Unidos, ya le está entregando México a ellos porque no puede, porque tenemos terrorismo en México. En las calles ya dominan el país los narcotraficantes y esta técnica de abrazos y no balazos no funciona”, sentenció.

“Estamos siendo divididos desde la silla presidencial entre fifís, chairos, morenos, mestizos, ¿qué es eso? Todos somos mexicanos”.



“Lo más peligroso, y por lo que peleamos, es que vivimos ya en manos de los delincuentes; sales a la calle y no sabes si vas a regresar. Ya nos acostumbramos a que hay decenas de muertos, ¿de qué se trata?”, cuestionó.

“Masacraron a una familia entera con bebés, con niños. ¿Tenemos que acostumbrarnos a que nos maten a todos los mexicanos? ¿Y cómo fue a ti que eres fifí y me caes gordo lo aplaudo? Está muy violenta la situación”, dijo.

“Que (una persona) nos engañe y diga que todos estamos muy felices, y todo está muy bien cuando no es cierto, eso no lo aguanto porque no soy tonta”, finalizó.

La actriz“Nunca había habido tantos muertos. Es el año del hambre, del desempleo, de la división que es horrible, tremenda, nos pone en grupos”, dijo en el marco de la alfombra negra de la exposición Solo con la Noche de H. R. Giger.En ese sentido tiene un mensaje para el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador:apunta.Zapata compartió que ha asistido a todas las marchas llamadas “fifís” y considera que la realizada el 1 de diciembre, a un año de gobierno de AMLO, ha sido la culminación de todas las demás, pero todavía les falta mucho por hacer.“Yo sería la más ilusionada y aplaudidora si viera que realmente esta famosa 4ta transformación funcionara pero no, entonces no me parece que los niños con cáncer se estén muriendo y que se hayan gastado tantos millones acarreando gente en la fiesta que se hizo el Presidente para festejar su primer año porque yo creo que esos 165 millones que se utilizaron en acarrear gente, darles su boing, su tortita, se podría utilizar para salud, para mujeres, niños que tienen cáncer, suministros para los hospitales”, aseguró.Para la actriz la prioridad de México debería estar en el tema de la salud sin dejar de lado el desempleo y la violencia.Zapata aseguró que no le molesta que le digan fifí, pero sí que le quieran dar “atole con el dedo”.