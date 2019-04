Laura Zapata pide que sus secuestradores sigan encerrados

“Que siga encerrado”, dijo la actriz Laura Zapata al enterarse de que uno de los resposables del secuestro que sufrieron ella y su hermana, la escritora Ernestina Sodi, busca quedar en libertad.Uno de los integrantes de la banda que las privó de su libertad en septiembre de 2002, pidió a un juez la revisión de su caso y solicitó la presencia de las hermanas.Al respecto, Zapata dijo: “No tengo que enfrentar a las personas que me secuestraron cuando ya fueron detenidas y ya fui a los separos para hablar con ellas”.“Me han llegado bastantes memorándum donde uno de los secuestradores pide salir por mal manejo de papeleo, pruebas y todo eso, pero afortunadamente no lo ha logrado”, declaró a la prensa.Indicó que dicha persona, de la cual no se revela su nombre, lleva años pidiendo que lo dejen libre.“Pero afortunadamente no se lo han concedido porque cada quien debe pagar lo que hace y quitarle la libertad a una persona es un delito grave. Yo hubiera pugnado porque se les castigara de una manera más fuerte y contundente, pero dicen que al pueblo bueno no hay que tocarlo.“Él asegura que hubo malos manejos en el caso y que por eso quiere salir, pero a mí me da mucho gusto que siga encerrado. Él formó parte de la banda Los Tiras, en la que había dos secuestradores de la banda Los Petriciolet, mismos que secuestraron y asesinaron al niño Martí y a muchas otras personas”, explicó.Debido a los numerosos cargos que acumulan en su expediente, Laura Zapata considera que ninguno de Los Tiras debe quedar en libertad.“Sobre todo porque aún con todo, fueron detenidos en flagrancia con una pareja de personas, era el jefe y su secretaria, ahí los agarraron. Los bandidos de esa calaña, tratan de defenderse y huir, pero yo estoy tranquila, a 16 años de mi secuestro no me tienen secuestrada de la mente”.Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron secuestradas el 22 de septiembre de 2002 cuando salían del Teatro San Rafael, tras un ensayo de la obra “La casa de Bernarda Alba” en la que participaba la primera.Durante varios días fueron encerradas en una casona. Después de un tiempo, los responsables dejaron salir a Zapata para que negociara el rescate con su familia y al completarse la suma de dinero solicitada, 16 días después liberaron también a Ernestina Sodi.La villana de telenovelas como “Rosa salvaje” y “María Mercedes”, entre otras, también informó que contiende por la presidencia de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) como parte de la planilla Eficacia, Honestidad y Resultados.En ella también participan los actores Sergio Sendel, Patricia Martínez, Eduardo Shacklett, Jesús Briones, Roger Allan y Tere Pavé, entre otros.