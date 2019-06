‘Lavaban el cerebro’ a niños para alejarlos de padres y venderlos

Las autoridades italianas han desmantelado una red que manipulaba a niños en la provincia de Reggio Emilia para alejarlos de sus familias y, posteriormente, entregarlos a parejas de acogida por un alto precio.Los menores eran sometidos a un sinnúmero de sesiones de psicoterapia para 'lavarles el cerebro' y hacerles creer que eran víctimas de malos tratos por parte de sus progenitores, informa La Repubblica Entre las personas acusadas se encuentra el alcalde del municipio de Bibbiano, Andrea Carletti, junto a otros políticos, médicos, trabajadores sociales, psicólogos y psicoterapeutas de una organización sin fines de lucro. De momento, 18 personas han sido detenidas y 27 están siendo investigadas.La investigación, lanzada bajo el nombre 'Ángeles y Demonios', reveló que las terapias incluían el uso de impulsos eléctricos y la manipulación de recuerdos para "alterar el estado de la memoria cercana" de los menores de cara a las entrevistas judiciales. Además, se determinó la existencia de informes falsos para separar a los niños de sus familias y colocarlos en casas de acogida pagadas por amigos o conocidos de los procesados.Bajo la cobertura de un supuesto modelo institucional para la protección de los menores maltratados, se armó la red de un negocio ilegal. Las personas involucradas en la red afrontan cargos por fraude procesal, maltrato a menores, lesiones muy graves, falsificación de acto público, violencia privada e intento de extorsión, entre otros.Además, se ha sabido que entre los cuidadores de los menores se encontraban dueños de tiendas eróticas, personas con problemas psicológicos y padres cuyos hijos se habían suicidado. Finalmente, según reveló la investigación, se registraron dos casos de abuso sexual en las familias de acogida y algunas víctimas, que ahora ya son adolescentes, "muestran signos profundos de incomodidad, drogadicción y gestos de autolesión".Los psicólogos utilizaron técnicas de persuasión para hacer creer a las víctimas que sus padres los lastimaron y abusaron sexualmente de ellos. Por ejemplo, mostraban dibujos infantiles falsos con detalles sexuales añadidos e incluso montaban representaciones teatrales en las que lucían máscaras feas para representar a sus padres como sujetos peligrosos.Una niña afectada dijo al diario italiano que cuando preguntaba por qué ya no podía ver a su papá, le decían: "Pero ¿no recuerdas que dijiste que no lo querías ver?. Y en ese momento, el psicólogo le explicó: "Sí, dijiste que no querías verlo porque temías que te lastimara, que podría buscar venganza, o que te llevara". ¿Recuerdas el miedo que sentiste? ¿Te acuerdas ahora?".