Lavarse las manos: el hábito más efectivo para prevenir enfermedades

“La higiene de manos es una de las acciones más efectivas, fáciles y económicas contra la propagación de patógenos que ayuda a prevenir infecciones como la diarrea o el virus causante de Covid-19; pero esto no es suficiente si los espacios u objetos no son desinfectados de forma correcta, por lo que es necesario: limpiar esponjas, desinfectar manijas, así como celulares o computadoras”, menciona Amada Alcalá, Experta en Desinfección de IC.



Dentro del marco dely ante el contexto que la pandemia por Covid-19 nos ha dejado, más que nunca es importante impulsar este hábito de higiene dentro de las familias mexicanas y a nivel mundial.que son mayormente vulnerables a adquirir infecciones estomacales o respiratorias; enfermedades que pueden prevenirse de forma accesible sólo con agua y jabón.En Instituto Cloralex (IC) se han identificado diversas bacterias y virus con las que convivimos diariamente: dentro de casas, patios, oficinas y transporte público, por lo que nuestros hábitos de limpieza se deben combinar con hábitos de higiene personal para fortalecer la salud dentro de las familias mexicanas, especialmente en niños.De acuerdo con la Dra. Ángela Liliana Londoño, Especialista en Epidemiología. PhD en Medicina Preventiva y Salud Pública, después de que una persona se lava las manos con jabón, sólo sobreviven cerca de 15% de las bacterias. Lo que quiere decir que, si una persona no lo hace de forma efectiva, no sólo está lejos de mantener una salud óptima, sino que albergarán millones de microorganismos vivos en sus palmas, uñas y dedos.· Antes de preparar alimentos o cocinar· Después de cambiar el pañal de un bebé· Cuando tengan las manos visiblemente sucias· Después de sonarse la nariz, toser o estornudar· Al haber tocado dinero· Después de haber estado en contacto con la basura· Haber tocado mascotas· Al regresar a casa del exterior· Antes de comer· Después de ir al baño, pues se han identificado casi 80 mil microorganismos vivos, donde un 45% de las bacterias son de origen fecal.- 75% de los manubrios de los carritos de supermercado presentan bacterias coliformes. El E.coli es el coliforme más común identificado en el 51%.[3]- El celular es el objeto con más gérmenes y bacterias; 27.6% del personal de salud sólo limpia su celular de 1 a 3 veces por semana y su método de limpieza más utilizado son toallitas húmedas.[4]- La piel debajo de los anillos u accesorios está densamente colonizada por gérmenes que aquellas áreas que no tienen ninguna joya.- El lavado de manos con agua y jabón es una de las maneras más efectivas para combatir virus como SARS-CoV-2, Influenza A(H1N1), Influenza Aviar A(H3N2), Influenza Aviar A(H7N9) y bacterias como E. coli, S. aureus, S. choleraesuis, P. aeruginosa, V. choleraesuis, S. typhi.- Dichas enfermedades causan la muerte de 3,5 millones de niños y niñas cada año.- Cada día, alrededor de 1,000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de lavado de manos, convirtiéndose en su segunda causa de muerte.“Sin duda, cuando más conocemos el impacto de la limpieza combinado con la higiene en la salud de niños, jóvenes y adultos, se vuelve más trascendental reforzar los hábitos en los hogares mexicanos y así salvar millones de vidas”, finaliza Alcalá.Información De10.mx