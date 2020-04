‘Lávense las malditas manos’ dice Jared Leto

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Jared Leto y su banda, Thirty Seconds to Mars, lanzaron a la venta camisetas, sudaderas y cubrebocas con mensajes de tono ligero en torno al Covid-19.



Según dijo el también actor en redes sociales, el total de ingresos por sus ventas irá destinado a diferentes organizaciones que lo requieran y, especialmente, a Global Giving, una ONG estadunidense con proyectos en 170 países.



La colección América presenta tres modelos de mascarillas negras hechas de poliéster y reutilizables. Una lleva el mensaje “If you can read this, you are too close” (Si puedes leer esto, estás demasiado cerca). Cada una cuesta 15 dólares (375 pesos).



También incluye playeras a 50 dólares (mil 248 pesos) y sudaderas a 65 (mil 622 pesos). Estas dos prendas, en azul o rosa, contienen el mensaje “Wash your fucking hands” (Lava tus jodidas manos), además de listas de cosas necesarias para sobrellevar la cuarentena, como papel higiénico, la app de videoconferencias Zoom o la serie documental Tiger King, que Netflix estrenó a finales de marzo.