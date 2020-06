Le abrieron el vientre para sacarle a su bebé; la dejaron morir desangrada

Escuchar Nota

La Autopsia realizada al cuerpo de la jovendespués que personas inexpertas le practicaron una cesárea, para sustraer a sus bebita.dentro de una quinta campestre abandonada en el municipio de Juárez, Nuevo León.Los médicos legistas no pudieron determinar si la víctima, aún tenía signos de vida, cuando fue arrojada al pozo con su herida aún abierta y sangrando.Lacontra el propietario de una veterinaria, que sería el autor material del crimen.Las autoridades no revelaron si el profesionista, ya se encuentra ubicado.Actualmente, se encuentra internada en el, quien es señalada como la autora intelectual del crimen.Este dramático caso salió a la luz pública desde el pasado 1 de junio, cuando la familia de, quien había sido contactada por Yuli, para regalarle ropa.Sin embargo, la mujer y otros cómplices, ya habían planeado, robarle a su bebita y asesinarla. Los hechos ocasionaron la movilización de personal del Grupo de Homicidios de laPrimero ubicaron a la bebita que estaba en manos de la presunta secuestradora , pero aún faltaba ubicar a su madre biológica.Desafortunadamente, el pasado viernes la encontraron pero ya sin vida, en el interior de una quinta campestre en la calle Sauce, en su cruce con Pino, en la Colonia Jardines de La Silla, en Juárez.El cuerpo de la joven estaba dentro de una cisterna que se encuentra a un lado de la barda frontal de la finca. Testigos refirieron que los agentes sacaron dos camionetas que estaban en el sitio, dejando ahí una pick up y dos autos que estánpara confirmar que el cuerpo localizado en la cisterna que estaba cubierta con concreto sea Mónica, solo como mero trámite.