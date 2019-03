Le arruina final de GOT a Joe

Sophie Turner, quien da vida a Sansa Stark en Game of Thrones, le “rompió el corazón” a su novio Joe Jonas, ya que le reveló el desenlace de la popular serie que protagoniza, la cual volverá a la TV el 14 de abril con la emisión de su octava y última temporada.La estrella, de 23 años, ha reconocido abiertamente que el cantante se enfadó muchísimo con ella y le acusó directamente de haberle “arruinado” la historia cuando, sin petición de por medio, Sophie decidió darle detalles del final.“Hace poco se lo dije a Joe y ahora está enojadísimo conmigo. Le encanta la serie y estaba expectante por conocer el cierre a su debido tiempo. Pero claro, es que no lo puedo evitar, tenía que contárselo a alguien más porque si no iba a reventar”, admitió a la revista Glamour.Sophie no es la única integrante del elenco que no ha podido guardar un secreto. Kit Harington, Jon Snow en la serie, dijo recientemente que su esposa, Rose Leslie, casi lo “mata” por contarle el giro argumental que se produjo en el último episodio de la séptima temporada.“El año pasado le conté a mi esposa (quien dio vida al personaje de Ygritte hasta la cuarta temporada) cómo finalizaba la séptima temporada y ‘casi me mata’, la verdad. Se pasó tres días sin dirigirme la palabra, pero es que creo entender que fue ella quien me lo pidió. Quizá que no quería que fuera tan lejos”.