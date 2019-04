Le avienta flores a chica tras inesperado rechazo

Que la persona que te gusta te diga que no es muy duro, pero lo es más si lo hace frente a todos los compañeros de clase, de trabajo o de un montón de desconocidos que miran la escena.Imagina que llevas unas flores y otros regalos para terminar por conquistar a quien quieras que sea tu pareja y de repente te rechaza. ¿Cómo reaccionarías? Quizá no como el siguiente joven. ¿O sí?En Brasil, un estudiante se envalentonó y decidió declarar su amor a una chica frente a un numeroso grupo de personas. Pese a los regalos y el esfuerzo, ella decidió decirle que no.Pero esto no fue lo que se viralizó en redes sociales, sino la manera en que él, de manera ‘ardida’, pateó las flores y se las aventó al no soportar la ‘humillación’.Dicha reacción generó burlas de los usuarios de las distintas redes hacia este nuevo ‘soldado caído’.