Le bajan a la novia y se venga a machetazos en Saltillo

Saltillo, Coah.- Cuando se encontraban conviviendo en una fiesta en la colonia Guayulera, una pareja fue atacada por un sujeto que no soportó ver a su ex novia con otro hombre, por lo que a machetazos cobró venganza, desatando la movilización de policías y paramédicos que se abocaron a atender a los lesionados.



Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo en la calle Francisco Naranjo en la colonia antes mencionada, donde Eduardo Ortiz de 23 años se encontraba en compañía de su novia Diana Elizabeth de 34 conviviendo en una fiesta cuando fueron sorprendidos por la ex pareja de la mujer.



A bordo de un vehículo Nissan Sentra llegó Jorge Eduardo Mata García quien armado con un machete pretendía desquitar su furia que le generó ver a su ex pareja rehaciendo su vida con otro hombre.



La discusión inició con palabras, sin embargo el violento sujeto rápidamente hizo uso de su arma, logrando herir a la pareja que pidió ayuda a gritos, momento en el que el Jorge Eduardo decidió huir a bordo de su automóvil.



Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para evaluar a los lesionados quienes presentaban heridas en varias partes del cuerpo por lo que fueron trasladados de inmediato a un nosocomio.



Diana Elizabeth señaló a los agentes de investigación que ya cuenta con varias denuncias en contra de su ex pareja, sin embargo en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer no toman cartas en el asunto.