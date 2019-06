Le bajan los humos al Sarape

Rally de cuatro carreras en la tercera entrada, en lo que fue una complicada presentación de Héctor Ambriz, llevó a la derrota a los Saraperos de Saltillo, quienes cayeron ante los Olmecas de Tabasco por 12-5 para igualar la serie.Héctor Ambriz tiró por espacio de dos entradas donde permitió seis hits para cinco carreras limpias, regaló par de pasaportes y no recetó ponches para su primera derrota con la franela verde.Marcos Machado fue el pitcher ganador del encuentro en labor de cinco entradas donde recibió seis imparables para tres carreras, no regaló bases y recetó a cuatro enemigos por la vía del ponche.Roel Santos fue quien destacó con el madero al irse de 4-2 con tres producidas por igual número de anotadas, mientras Gerson Manzanillo, Gilberto Galaviz y Jovan Rosa, aportaron par de carreras cada uno para encaminar a los tabasqueños a la victoria.Por los verdes, Jorge "Chato" Vázquez fue la figura al irse de 3-2 con tres producidas, en tanto que Juan Pérez tuvo una actuación de 4-3 con tercia de anotadas; sin embargo, no fue suficiente para la primera derrota del Sarape en el Madero en esta segunda vuelta.