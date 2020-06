Le canta Franco al fin del amor

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El amor puede ser dulce pero también hiere: se clava como un gancho y duele en el corazón. Es justo en ese momento cuando las canciones de desamor se entienden y se comparten. Esa conexión con el escucha es lo que el cantante Franco busca con Maldigo, su nuevo sencillo.



La canción, que ya se encuentra en las plataformas de streaming más conocidas, mezcla un suave sonido de R&B con una voz que intenta ser expresiva ante el rompimiento de una pareja. Una lírica que sumerge al escucha ante la historia de un engaño.



Maldigo es, también, una exploración para Franco, quien señala que sus canciones “antes hablaban de puro amor, deseo y erotismo, pero me comenzaron a pedir que subiéramos algo de desamor porque también es un sentimiento real que a todos nos ha pasado. Esta canción salió cuando busqué en mis experiencias propias y pude sacar a flote esas emociones”.



El cantante, quien comenzó su carrera musical a los 7 años y a partir de ahí siguió una exploración sonora con laq banda Display of Karma en el metal y letras de rap. Pero fue hasta que estudió Composición en Música Clásica, en la Academia de Arte de Florencia, en Italia, que empezó una trayectoria que ha dado sencillos como Perseguido, No te Gusto y Fuego.



En cambio, ahora, la influencia del R&B de los 90 es la más fácil de encontrar en su música. Como lo demuestran el resto de sus canciones: Deseaba, Miénteme, Estoy Aquí, Crush y Maldigo, las cuales buscan formar un disco pronto.



Renovación



Pero el R&B no es la única capa musical que sostiene al trabajo de Franco, ya que si se le presta atención las texturas sonoras limitan con el pop de los 90 o la balada romántica de los 60 y 70. Músicas que han cobrado una relevancia especial para los compositores actuales que buscan renovarlas.



“Franco es romántico. Como proyecto intentamos regresar a la balada pop antigua, pero más romántica, por eso incursionamos en el R&B, que nos parece el género perfecto para lo que queremos para nosotros. Por eso ha sido un trabajo muy personal y muy profundo en saber cuáles sencillos queríamos, las temáticas a tratar, incluso la imagen visual.



“Creo que Franco puede definirse como un ritmo muy sutil que tiene cercanía con la naturaleza y con lo íntimo. Esos son los tintes que nos interesan tanto en la imagen como en el sonido”, mencionó.



El músico señala que dentro del género “hay en México grandes exponentes que han comenzado a surgir poquito a poquito y que están haciendo escena. Traen una vibra muy personal que hará que en México se genere una escena pero también en Latinoamérica, porque tiene mucho que ofrecerle a la industria y aportarle. Lo principal es trabajar juntos y tendernos la mano, porque los artistas independientes tienen un esfuerzo cuyo trabajo para posicionarse es difícil.



“Como Franco, me siento muy bien, porque he explorado muchos géneros como el jazz, blues, pop, punk y ahora el R&B, en el que creo que estaremos sonando junto con otros músicos”, añadió el cantante, quien adelantó que está próximo a sacar otro sencillo bajo el título de Rencor.