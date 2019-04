Le cantará a Bond

Dua Lipa estaría lista para filmar el video de su fuertemente rumoreado tema para la próxima película de James Bond. No hay por ahora confirmación oficial, pero eso es lo que afirma la publicación italiana Sassilive.El pasado año las miradas se clavaron en la estrella del pop, que se limitó a responder sobre la posibilidad de poner voz a la siguiente entrega de la saga: “Me encantaría hacerlo, pero estoy grabando... por ahora”.Sassilive ahora asegura que este videoclip se grabará en agosto en Italia. Esta información llega después de otras más que señalaban que Bond 25, con Daniel Craig por última vez como el agente 007, se filmará en Matera, en el sur de Italia.La publicación italiana dice que la producción de Lipa organizará una estancia en Savelletri, en el Valle de Itria, y luego se trasladará a la provincia de Matera, primero dentro de un centro turístico costero en Marina di Pisticci y luego en Sassi de Matera.Los últimos artistas que han cantado para James Bond han sido Adele, Jack White y Chris Cornell. El último fue Sam Smith para Spectre (2015), consiguiendo con su canción el Oscar en 2016 por Writing’s on the Wall.