Le da Martínez título de la Supercopa al Bayern

Ciudad de México.- Con gol en tiempo extra, el Bayern Munich se llevó la Supercopa de Europa tras vencer 2-1 al Sevilla, en la Arena Puskás.



Un cabezazo de Javi Martínez al 104' sepultó las ilusiones del campeón de la Europa League que le había salido respondón al monarca de la Champions League.



De hecho, el club español se adelantó al 13' con anotación de Lucas Ocampos, de penalti.



El conjunto de Nervión hallaba la recompensa a un dinámico juego y constante presión a la salida bávara.



Ocampos aprovechó la falta que David Alaba le cometió a Iván Rakitic quien se aprestaba para rematar sin marca, tras un pase medido de cabeza de Luuk de Jong.



Pero dicha anotación solo despertó a La Máquina alemana que pronto se fue al ataque.



Al 21', Thomas Müller metió remate que Koundé alcanzó a desviar con barrida para evitar la anotación; 5 minutos después Benjamin Pavard apareció solo pero su disparo fue desviado.



Hasta que al 34', Leon Goretzka definió de parte interna un pase que le bajó Robert Lewandowski también con la parte interna del pie, para lograr la igualada.



Para el complemento, el Sevilla ya no pudo tener el balón y el Bayern pronto marcó 2 veces pero no subieron al marcador; al 51' por un fuera de lugar; y al 63' por una falta de Lewandowski.



El Sevilla pudo robarse la gloria al 87', cuando Youssef En-Nesyri llegó solo frente al arco pero no pudo batir a Manuel Neuer, quien alcanzó a manotear.



Cinco minutos después, un caprichoso balón se estrelló en el poste tras remate de En-Nesyri que se le escabulló al guardameta teutón.



El Sevilla perdonó pero el Bayern Múnich no.



Un disparo de Alaba fue rechazado al área por el portero Yassine Bounou, pero Martínez remató para poner la victoria.



El Bayern Múnich es campeón de la Supercopa y suma el trofeo a la Bundesliga, la Copa alemana y la Champions League que consiguió en el cierre de la temporada pasada.