Le da ‘rozón’ a carro

Cuando circulaba a exceso de velocidad, un trailero provocó un aparatoso accidente el periférico Luis Echeverría Álvarez durante la noche del domingo.Los hechos ocurrieron al filo de las 23:00 horas a la altura del bulevar Venustiano Carranza, cuando el operador de la pesada unidad matrícula 50-AD-2x, ingresó al paso elevado a una velocidad mayor a la permitida.Dicha maniobra salió mal porque impactó en un costado a un automóvil Datsun, con placasFNK-59-32, haciendo que diera un dos volteretas.Lo anterior debido a que el chofer del tráiler, no alcanzó a verlo y cuando lo hizo, trató de esquivarlo y terminó golpeándolo por la parte izquierda.Afortunadamente y pese a lo aparatoso del incidente, no hubo personas lesionadas y las unidades de los involucrados fueron desplazadas a una zona segura para no interferir con la vialidad.