Le dan con todo a Mariana Rodríguez por presuntamente vender cubrebocas de ‘empresa fantasma’

ÚLTIMA HORA: El senador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez aprovechan la pandemia de COVID19 y revenden a través de una empresa fantasma insumos de uso exclusivo para médicos pic.twitter.com/BwUc3zuj4J — Megáfono (@Megafono_Mx) April 29, 2020

Entre los productos que comercializan se encuentran Cubrebocas KN95 y Cubrebocas N99 Spectrashield de uso médico pic.twitter.com/FVmtpKliPH — Megáfono (@Megafono_Mx) April 29, 2020

Mariana dando de qué hablar otra vezzz!!! Probablemente sean insumos robados, y los está vendiendo, carísimos por cierto.



“Si no son para ustedes, cómprenlos y donenlos y se acabo”



Todo es información sacada de Chavanacas. #MarianaRodriguez pic.twitter.com/CEE5YyUsY8 — (@VodkaTamarindoo) April 29, 2020

ALERTA CHISMAAAAA



Resulta que Mariana Rdz está vendiendo guantes, mascarillas N95 y otros insumos exclusivos de uso médico



Pa pronto: Se andan robando las donaciones internacionales y los anda vendiendo entre whitexicans



Abro hilo pic.twitter.com/OTRuKoACDr — COVID de Jesús (@gazapotl) April 30, 2020

La instagramer y esposa del senador regiomontano, se ha convertido en blanco de críticas y burlas en redes sociales tras presuntamente promover la venta de material especializado para uso médico, a través de una 'empresa fantasma'.y caretas protectoras, a través de una tienda en línea llamada, cuyo perfil en la red social pasó a tener más de 2 millones de seguidores en poco tiempo., dentro del catálogo de la tienda también se encuentra equipo especializado para personal médico, como caretas protectoras y guantes de látex., mismas en las que recomienda a la tienda en línea.se trataba de una 'empresa fantasma' del padre de Rodríguez y que dichos productos pertenecían en realidad al sector salud.Ante esto, la 'influencer' intentó escudarse diciendo 'que no se enojarán y que simplemente le dieran buen uso a los productos'.Así mismo usuarios destacaron que la dirección que aparece en el perfil de la 'empresa' es un domicilio abandonado que es propiedad del papá de la 'influencer'., comentó respecto al tema que sí bien sabía que no se podía lucrar con un tema delicado como la epidemia, 'no puede estar al tanto de todos los negocios de su esposa'.Por supuesto las burlas en torno a la mujer no se han hecho esperar.Con información de El Siglo de Torreón.