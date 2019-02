Le deseo lo mejor a Bernie: Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio el martes la bienvenida al senador Bernie Sanders a la carrera por la Casa Blanca en 2020, pero dijo que el precandidato demócrata probablemente "perdió su oportunidad"."Le deseo lo mejor a Bernie", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval. "Será interesante ver cómo lo hace"."Personalmente, creo que perdió su oportunidad", dijo Trump sobre Sanders, quien en 2016 fue derrotado por Hillary Clinton en la contienda por la investidura presidencial demócrata."Pero me gusta Bernie", continuó Trump, diciendo que ambos "estarían de acuerdo en temas comerciales"."Estoy siendo muy duro con el comercio", dijo. "El problema es que (Bernie) no sabe qué hacer al respecto".Trump también dijo que pensaba que Sanders "no fue tratado con respeto" cuando se enfrentó a Clinton en 2016."Veremos cómo hace", dijo Trump. "Hay muchos candidatos, pero habrá solo un ganador", dijo, antes de agregar: "Espero que sepan quién es esa persona".Al lanzar el martes su precandidatura, Sanders, de 77 años, cuestionó duramente a Trump, a quien llamó "un mentiroso patológico, un fraude, un racista, un sexista, un xenófobo y alguien que está socavando la democracia estadounidense"."Lo que prometo hacer, mientras recorro el país, es tomar los valores de los que estamos orgulloso aquí en Vermont -creencia en la justicia, en la comunidad, en la política de base, en los consejos municipales- y llevarlos por todo el país", explicó la Vermont Public Radio.Sanders fue alcalde de Burlington en la década de 1980 y llegó al Congreso Nacional en 1990, cuando fue electo representante por Vermont. Se mantuvo en la Cámara baja hasta 2007, cuando accedió al Senado, donde aún continúa.