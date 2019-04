Le dice ‘guapa’ a ‘poli’ para evitar alcoholímetro

A través de redes sociales fue difundido un video en el que se escucha a un automovilista adular a una policía de la Ciudad de México, presuntamente para evitar la prueba del alcoholímetro, y ella le envía un beso al conductor."Ya neta, no me lleve. Está usted muy guapa, ¿me va a llevar al alcoholímetro?”, se escucha que pregunta el hombre.A lo que la policía contesta “no lo vayas a subir al Facebook, te estoy hablando”.Los hechos fueron captados en video por el automovilista implicado, quien incluso alcanza a captar en el video a la patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que se encuentra estacionada sobre la vialidad.Instantes después se escucha al conductor decir “Mándeme un beso y no lo subo” a lo que la oficial responde lanzándole un beso. “Eso es todo, chiquita. cuídese mucho”, agrega el conductor.Finalmente, la oficial se aleja de la ventanilla del vehículo, no sin antes decirle al conductor “cuídate”.