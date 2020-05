Le dicen a Fernando del Solar con meme que se ‘va a morir’ y él responde

Escuchar Nota

Esos muchachos han venido unas cuantas veces a buscarme... siempre que llegan los invito a pasar, bailamos un rato y los convenzo de que hoy no es el día! Así vamos quitándole un poco de solemnidad a la cosa https://t.co/pn7aayHeLR — Fernando Del Solar (@Fer_DelSolar) May 28, 2020

El actor y conductor, Fernando del Solar ha mostrado un semblante decaído en las últimas fotografías que ha subido a las redes sociales. No es de extrañarse que algunos fans se preocuparan por su salud, pues el galán ya ha estado hospitalizado en varias ocasionesPero no todo han sido muestras de afecto, pues Max Vargas,y escribir que pronto irán por él, haciendo alusión a su demacrado estado.El meme se puso de moda con el brote del coronavirus en México, pues los internautas lo comparten para describir que la muerte está cerca.Sin embargoLa réplica no tardó en posicionarse en tendencia en Twittery 'salir bien librado' de los ataques de los 'haters'.