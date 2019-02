Le encomiendan a expolicía la seguridad de la Presidencia

Rosendo Aguirre tiene 66 años y empezó su carrera como policía en 1987. Hace dos administraciones municipales, según sus palabras, cambiaron a los elementos de mayor edad a oficinas o dependencias donde se encuentran de manera fija, dejando de lado el patrullaje por las calles de la ciudad.Saluda amablemente, levantándose de una silla que colocó en la entrada de la Presidencia, desde donde observa a la gente pasar. Desde que reubicaron a varios de los policías, a él le encomendaron la vigilancia de la Presidencia Municipal y después de más de 20 años de recorrer las calles y ejidos cercanos tiene un lugar donde transcurre su turno, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde.Don Rosendo nació en el ejido Emiliano Zapata en 1952, donde antes se dedicaba a ser agricultor y ahora sólo tiene una parcela de 4 hectáreas donde siembra maíz, por lo que recibe el apoyo del programa Procampo. “Ya voy a buscar una pensionsita a ver si nos toca suerte” dice entre risas.Cuenta que en estos más de 30 años trabajando como policía no considera que la ciudad haya cambiado mucho, pues dice que la ve muy tranquila y que no extraña patrullar en la calle porque ambas tareas son similares. “Yo no me meto en problemas, hago mi trabajo como debo y siempre me he llevado bien con los compañeros, los directivos y los alcaldes”.Ahora se ubica en un escritorio junto a la entrada de la presidencia y tiene las listas de los trabajadores y está pendiente de quienes entran y salen, siempre amable y atento realizando su trabajo. “A veces nos tocaba aquí o en vialidad. Pero se me ha hecho igual, a veces es de que ve para allá y voy. Que ahora para allá y así lo hago. A eso viene uno”.