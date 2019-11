Le entra Ximena al género urbano

Ciudad de México.- Ximena Sariñana presentó su nuevo sencillo TBT 4 EVER, un tema que explora con sonidos muy urbanos los diferentes tipos del amor.



Esta nueva canción, compuesta junto a Danny Ocean y Miguel Ospina, es el “primer vistazo a la nueva música” de la artista que verá la luz en 2020, informó Warner Music en una nota.



TBT 4 EVER fue grabada en Bogotá y producida por el colombiano Yera (Trapical Minds) y en ella “Ximena presenta los diferentes tipos de amor que existen, en especial un amor platónico para tener un poco de sabor en la vida”, añadió la casa discográfica.



El video de este tema fue grabado en Ciudad de México bajo la dirección de Sol Oosel, quien ya ha trabajado con artistas como Zoé, Salvador o el Unicornio.



En él, la cantante de 34 años recurre a una estética urbana y la mezcla con escenas en las que se ven demostraciones de afecto entre diferentes personas, sin discriminar en su género o sexo. Incluso, en la escena final de las imágenes puede escucharse “hay que darnos un beso de tres”, en línea con la provocativa letra de la canción que incluye versos como “Te volviste necesario/si me llamas yo te caigo”.



TBT 4 EVER es la primera canción que Sariñana presenta luego de estar nominada al inicio del mes en las categorías de Grabación del Año y Álbum del Año de la pasada entrega de los Latin Grammy.



La cantante también realiza en este momento una gira por Estados Unidos, que ya la ha llevado a presentarse en el mítico El Rey Theater, en Los Ángeles, además de en San Diego y Santa Ana.