‘Le gustaba pasar tiempo con nosotros’

“Fue un hombre de bien, en el trabajo nunca aceptó el dinero de ellos (los delincuentes), y para nosotros era nuestro “daimio” (líder en japonés) pero ahora la familia somos como ronin (sin líder)”, resumió de manera breve Kenjy Adrián, de 19 años, hijo del fallecido Adrián Matsumoto Dórame, subdirector de Seguridad Pública de Ciudad Juárez.“No tuvieron ni la decencia de agarrado solo, lo acorralaron con la familia sabiendo que así no se iba a poder defender”, dijo.El pasado domingo, Matsumoto fue asesinado cuando se encontraba en descanso en Nuevo Casas Grandes, su tierra natal, acompañado de su esposa y de uno de sus hijos mientras Kenjy lo esperaba para ir a comprar una nieve.“Siempre que venía le gustaba disfrutar su tiempo con nosotros y nos llevaba por una nieve, y justamente los estaba esperando en casa para ir todos juntos cuando poco después me llamó mi madre para contarme lo sucedido”, narró Kenjy.El hijo del funcionario policiaco usó en el funeral un saco azul de la escuela, al que le agregó una de las insignias que usaba su padre en el uniforme oficial.Luego aseguró que recuerda a su padre con mucho orgullo y sobre todo como un hombre optimista que siempre buscaba el lado positivo de las situaciones.Kenjy Adrián citó finalmente una frase utilizada por su padre:“Yo soy policía y usted delincuente, yo hago mi trabajo y usted el suyo, si me respeta lo respeto, pero si se pone enfrente de mí, que sea lo que Dios quiera”.