Le hacen el ‘fuchi’ padres de familia provenientes de colegios privados a públicas

Escuchar Nota

“Nosotros les estamos ofreciendo un lugar en las escuelas donde sí tenemos cupo, porque nos piden el cambio en agosto, cuando debió haber sido en mayo; como los primeros 500, que fueron acomodados ese mes y algunos en junio. Pero los que tenemos ahorita piden lugar en la Margarita Maza de Juárez, que es una donde está lleno desde mayo”, expuso.



“Pero estamos hablando de 200 mil, que es el número que tienen las escuelas particulares, decir que mil cien pidieron cambio, no es mucho, es el medio por ciento. Tiene que aceptar las escuelas que les proponemos o se quedan donde están”, afirmó.



, a las escuelas públicas disponibles; el secretario de Educación en el Estado, Higinio González Calderón, determinó que no tienen muchas opciones., además que se tratan de inscripciones extemporáneas.A la gente que continúa en lista de espera no les gusta las opciones de la Secretaría de Educación, porque las escuelas les quedan más lejos de la casa, o no tienen tanto prestigio como la Anexa a la Normal, Margarita Maza, la General Número 16, Andrés S. Viesca o la Federico Berrueto.Por iniciar ciclo y 600 ex alumnos de colegios no tienen escuela.o quedarse en los colegios donde están, afirmó Higinio González.