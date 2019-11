Le hará competencia a su ex Maluma, Natalia Barulich se lanza como cantante

Natalia Barulich, ex novia de Maluma, vuelve a dar de qué hablar en redes sociales y esta vez no por el rumor de infidelidad que se supone fue el motivo de la separación con el cantante, sino por un proyecto nuevo.Para sorpresa de todo el mundo, la modelo ha revelado una gran noticia en su cuenta de Instagram, pues en esta ocasión Natalia ha decidido demostrar que no solo sabe modelar y posar para las cámaras, sino que también canta.La ahora cantante del género urbano ha dado a conocer un vídeo que cuenta con algunos segundos del sencillo que la lanza al mundo de la música y la cual asegura que será del agrado de todos sus fanáticos.