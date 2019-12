Le iba mejor conmigo: Belinda a Giovani dos Santos

Todos diciendo que dejaron de creer en el amor porque Liam y Miley se separaron,,,, yo deje de creer en el amor cuando Belinda y Giovanni Dos Santos terminaron, hasta tenía su Beliseñal para dedicarle goles pic.twitter.com/gWWUMEox8W — yael(@mirandayael_) August 13, 2019

Justo cuando, ya recuperado por la grave lesión que sufrió, estaba por concentrarse en la final, apareció su ex.Si bien por la participación detendrá que esperar para disputar la final de la Liga MX; Belinda no pudo más y habló de algunas de sus relaciones en un video junto al Escorpión Dorado.también hubo historia con el campeón sub 17,de quien insinuó que la va mal luego de estar con ella.y todo era abierto, no escondían.Tanta era la magia, incluso más que con el balón, que el canterano del Barcelona declaró alguna vez:Estoy enamorado, mucho, muchísimo"Durante su noviazgo, Giovani dedicó varios de sus goles a Belinda poniendo su antebrazo sobre la frente, creando la famosa "Beliseñal".Pero todo cambio cuando en 2010, Belinda confirmó que habían terminado.Buenos días!!! Acabo de ver la revista Caras! Las fotos están increíbles, solamente quiero decirles que las hice hace un tiempo y el contenido de la información sobre mi relación con Giovani. Nuestra relación terminó. Somos amigos ahora. Gracias (sic) !"en supuesto estado de ebriedad al lado de una joven mientras vacacionaba en Acapulco. El video le llegó en bastantes ocasiones a Belinda, quien además lo retuiteó y ahí empezó una fuerte discusión entre los dos.