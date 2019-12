Le llueven halagos a Thalía por su ajustado vestido rojo

La cantante y actriz mexicanasorprende nuevamente a sus fans en Instagram y provoca que ellos le escriban candentes halagos tras dejarse ver en un ajustado vestido rojo, en la víspera de la Navidad., quien radica en Nueva York, consigue cientos de Me gusta y sus más fieles seguidores disfrutan su reciente publicación y también le hacen ver que luce bastante sexy, como todo el tiempo., cantante de éxitos como Equivocada y No me acuerdo, se ve más radiante que nunca, y a sus 48 años de vida, sigue sorprendiendo porque realmente parece de unos 30.En esta ocasión su outfit se compone de un vestido tipo suéter con los hombros al descubierto y ajustado a su bien delineada silueta.Entre sus manos sostiene un ramo de rosas con el que invita a sus fanáticos a vestirse de rojo en la próxima Navidad. El atuendo citado forma parte de su colección de ropa que está disponible en Macy's., y como empresaria no se queda atrás. Desde que lanzó su línea de ropa ha conseguido buenas ventas en Estados Unidos y México.La ropa que forma parte de su colección es para mujeres de todas las edades, y ella ha tenido mucho que ver en los diseños. Texturas y colores han sido supervisados por ella y han gustado al público.