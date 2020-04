Le niegan prueba de coronavirus dos veces a médico… y muere

Escuchar Nota

"No es fácil para ellos trabajar a veces con ciertas situaciones, ciertas emociones, pero, de verdad, que se sensibilicen un poquito ante los mismos compañeros", pide Ivonne.



Con todo y que tenía síntomas y sospechas de haber estado en contacto con personal contagiado,, su centro de trabajo.Hasta que el director del nosocomio se enteró de la situación se la aplicaron, resultó positivo, pero ya no hubo margen de maniobra... el médicode edad.Ivonne Santana Olguín,."Hay una doctora de otro turno, la verdad ella tiene más síntomas que tú. Y como no hay tantas pruebas, pues yo preferiría primero que se la hagan a la doctora que a ti", le dijo la epidemióloga encargada de las valoraciones.Jesús Ricardo, padre de dos hijos,Aunque no era parte del equipo de atención Covid-19,que a la postre resultó positivo para el nuevo virus.Con ellos también hubo resistencia, pero al final los estudiantes consiguieron que se les aplicaran las pruebas. No fue el caso de Jesús, quien hasta a la tercera petición se la realizaron.El miércoles 8 de abril le notificaron el resultado: positivo para coronavirus.. También comenzó la fiebre. Dos días después, ya con complicaciones para respirar, ingresó muy delicado al Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, donde falleció.