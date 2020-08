Le ofrece disculpas Samuel García a Mariana por pedirle que no ‘enseñe la pierna’

Wow con el senador Samuel García ¿Qué es lo peor? a) El machismo de Samuel b) La respuesta sumisa de Mariana c) Que ellos lo expongan en redes d) Todas las anteriores He criticado a Mariana por sus acciones pero neta que ella ni nadie se merece ese trato ni en juego. El interés pic.twitter.com/oF1JDbvyQD

De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar. https://t.co/QJrrhIVMMY