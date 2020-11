Le ofrezco disculpa a Ancira si devuelve los 200 mdd a México: AMLO

Escuchar Nota

“Sí, se la ofrezco ahorita, nada más que devuelva los 200 millones... Claro que le ofrezca una disculpa nada más que devuelva los 200 millones de dólares”.

“Yo no soy (Joaquín) El Chapo como dice el presidente que le pide disculpas, a mí no me pidió ni disculpas. Debió, claro, así como dice que hay empresarios corruptos, hay otros que no lo son”, expresó Ancira a AMLO.

“Le tengo toda la confianza al fiscal. Están tardando en la elaboración de toda la averiguación de todos los recursos ante los jueces, ya ha pasado tiempo”, expresó sobre la trama que implicaría a Odebrecht e importantes funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El presidentereviró al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA),, quien le exigió una disculpa.En su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo queque vendió a Petróleos Mexicanos (Pemex).Cuestionado en la mañanera sobre la exigencia de, AMLO sostuvo:En entrevista con Carlos Loret de Mola, Ancira pidió que el presidente le ofrezca una disculpa amplía para que se pueda negociar el resarcimiento multimillonario al erario nacional, aunque añadió quePor ello, el presidente dijo que, nada más que devuelva los 200 millones de dólares. Y por qué digo esta cifra, no me la estoy inventando, fue una auditoría la que determinó eso”.Y dijo que el criterio de oportunidad no es para generar impunidad, es para conocerAsí mismo,, ex director de Pemex, pero aceptó que la investigación se ha tardado.A pesar de la lentitud del caso, López Obrador dijo estar tranquilo.