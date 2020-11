‘Le pedí a la Virgen de Guadalupe que nos cuide del Covid’, devotos resisten la pandemia con fe

Escuchar Nota

“En mis oraciones le pedí a la Virgen y a san Juan Diego para que intercedan por mi familia y por todos los que están enfermos de coronavirus para que Dios los sane”, expresó Teresa Santiago, una mujer de Oaxaca, quien acudió ayer al rosario y a la misa junto a su pequeño hijo Mariano de León, quien presenta un cuadro de parálisis en el cuerpo.



“Nosotros tratamos de mantenernos alejados de la gente y seguimos los protocolos de sanidad que marca el estado”, dijo Ruth Vázquez, una mujer de Lima, Perú, quien acudió al lugar acompañada de su esposo Ignacio y sus hijos Fátima y Ángel.

“Hay que ser serios con la pandemia. Tenemos que creer que la enfermedad existe y poner los pies en la tierra para poder cortar los contagios”, declaró a La Opinión el padre Arturo Corral, párroco de la Iglesia Católica Nuestra Señora Reina de los Ángeles (La Placita).



“Si somos personas de esperanza, nuestra fe es lo que nos dará la fuerza para seguir adelante y nos capacitará para ser solidarios unos con otros… Además, la Virgen y Dios nunca nos dejan solos”.

“Yo vivo sola en unos departamentos, pero me cuido mucho, sobre todo porque soy asmática crónica”, dijo la madrileña Petri González, una devota de la Virgen de Guadalupe, que ha sido voluntaria en la iglesia de la Placita Olvera por 18 años.

“Mi corazón se llena de alegría cuando la gente puede tener un plato de comida caliente”, dijo la mujer.

“Mi madre nos inculcó a sus hijos el amor a la Virgen de Guadalupe y yo crecí escuchando hermosas historias sobre ella y san Juan Diego”, dijo Elisa Nevárez, una mujer católica nacida en Durango, México.

“Hace 24 años nació mi hija Valeria Scarlett. Los doctores me habían dicho que médicamente ya habían hecho todo lo posible y no podían hacer nada más”, recuerda. “Pero Dios escuchó a su madre y me concedió el milagro de ser mamá”.

“Gracias a Dios mi hijo no tuvo problemas al nacer”, dijo Ana. “Ahora tiene22 años y es parte del ministerio de música en la iglesia de la Placita”.

“Aquel señor nunca nos pidió nada a cambio por ayudarnos; la Virgen le movió el corazón y para nosotros fue un verdadero ángel caído del cielo”, dijo Víctor Ajú. “Le estamos muy agradecidos a la Virgen por el favor, a Dios por el milagro y a ese señor con quien nos une una gran amistad”.

