Le pide matrimonio a su novia y pierde la vida 2 horas después

Una propuesta de matrimonio terminó en tragedia en plena celebración de Navidad cuando luego de 2 horas de haberle pedido a su novia, Montserrat Rodríguez, unir sus vidas para siempre, Jorge Corona murió en un accidente de tránsito en Guadalajara.Esta es la historia que ha paralizado a todo Facebook, donde incluso los internautasen duda la muerte del joven debido a que desde una cuenta falsa se publicaron supuestos post de la víctima burlándose de labroma pero, ¿qué pasó? Aquí te lo contamos todo.Tras años de noviazgo, Jorge visitó a su novia Montse para proponerle matrimonio en una escena dondese vistieron similar; con pantalón de mezclilla y sudadera en color roja. Se tomaron fotos muy amorosos y compartieron su gran felicidad en Facebook.Tras cumplir su objetivo y recibir el sí, el hombre se subió a su moto para regresarse con su familia.«Estábamos en el mejor momento. El día de ayer fue lo másmi gordito, te amo prieto hermoso. En cuestión de segundos todo puede cambiar… Un beso hasta el cielo mi amor» .En el trayecto sufrió un accidente sobre las calles María Mares y Jorge del Moral, donde chocó contra otro motociclista y los dos perdieron la vida. Los paramédicos llegaron y el amoroso Jorge ya no respiraba y ya no se podía hacer nada por el joven.La misma Monstserrat Rodríguez se encargó de publicar la noticia en la misma cuenta donde horas antes habíala alegría que le causaba casarse con su prometido. También posteo videos y fotografías de cuando fueron felices.«Nos rompieron nuestros sueños, el destino fue muy injusto», escribió.En redes sociales, sin ningún respeto, se dieron a la tarea deque la tragedia había sido totalmente falsa y llenaron a la joven de comentarios negativos que hasta sutuvo que salir a defenderla y desmentir los rumores de la tragedia.Así, la joven expresó que no entendía por qué creían que todo era una mofa, confirmó tanto la propuesta de matrimonio como la muerte, y pidió respeto ante el dolor deCon información de El Blog del Regio