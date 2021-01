Le piden a Bruce Willis usar cubrebocas y se niega

Escuchar Nota

Se sabe que las estrellas depueden perder el piso. Sin embargo, uno esperaría que debido a la situación por la pandemia de coronavirus, los habitantes del planeta, y actores incluidos, fueran más conscientes e inteligentes al respecto... O al menos uno lo esperaría de alguien comoLo anterior fue una simple expectativa destruida tras darse a conocerFue en una farmacia de Los Ángeles donde al protagonista de Duro de Matar se le pidió que se retirara del establecimiento por no estar usando la protección indicada, de acuerdo con reportes de presentes. Consumidores dentro de la farmacia se molestaron al percatarse de que, ni se estaba tapando nariz y boca, a pesar de tener una bandana alrededor de su cuello que fácilmente se pudo haber colocado.y sin haber realizar sus compras. No iba acompañado, pero como indican los reportes, tenía a otras personas cerca de él que se mostraron altamente preocupadas por la decisión de la estrella de Hollywood: ignorar los protocolos de seguridad COVID-19., y las hijas que comparte con ella, en Idaho. Al parecer volvió a Los Ángeles pero no cabe duda que las personas en la farmacia con él desearían que se fuera de regreso.