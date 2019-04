Le pidió la camiseta a Messi y su club lo suspendió

Este fin de semana el Barcelona se impuso en el derby catalán por 2 a 0 ante el Espanyol gracias a un doblete del delantero Lionel Messi. Tras la culminación del partido, el lateral izquierdo del conjunto visitante, Adrian Giner Pedrosa, se acercó al argentino para intercambiar camisetas.Este tipo de gestos es muy común en el fútbol mundial pero sobre todo con el goleador del conjunta azulgrana, de quien todos pretenden su casaca, y en cada partido se lo hacen saber. Sin embargo, nadie podía imaginar que esto generase un conflicto.El futbolista de 20 años está dando sus primeros pasos en la primera división y recién este año llegó a jugar algunos duelos como titular. Uno de ellos, justamente, en el derby que fue derrota para su equipo.Pedrosa no supo que aquel gesto, que fue captado por el sitio Mundo Deportivo, lo condenaría. El lateral era una fija para el duelo ante el Getafe del martes, pero sorpresivamente fue retirado de la lista de concentrados sin ningún motivo futbolístico. "¡Mañana nueva oportunidad para seguir creciendo. Vamos Espanyol", había escrito el jugador en su cuenta de Instagram el lunes, antes de que se conociese la noticia.El joven que luce la dorsal número 28 no padece ningún inconveniente físico y durante los 90 minutos del sábado disputados en el Camp Nou no cometió ninguna falla que mereciera su ausencia para el siguiente cotejo. Al parecer, su mayor error fue pedirle la camiseta a Messi, ídolo del Barcelona, eterno rival del Espanyol.Algo similar ocurrió en la Argentina en 2007, cuando Luciano Leguizamón, futbolista en aquel entonces de Gimnasia, intercambió camisetas con Juan Sebastián Verón, de Estudiantes, en el entretiempo de un clásico. Al reanudarse el partido, la parcialidad visitante insultó al futbolista hasta que fue reemplazado.Durante la semana, el delantero tuvo que disculparse con la afición de su club y fue separado del plantel para "descomprimir la situación". Lo curioso fue que el goleador explicó que el ex mediocampista del Inter y Chelsea fue quien le había pedido la casaca: "Antes de empezar el partido me dijo que tenía un ahijado que era hincha de Gimnasia, y que por culpa mía se había hecho hincha del club porque era su ídolo. Me dijo si podíamos intercambiar las casacas cuando termine el partido y le dije que sí… pero cuando terminó el primer tiempo, Verón me llamó y me pidió el cambio, y sin darme cuenta me la saqué y se la dí".