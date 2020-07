Le pisa con muleta y se mete a tienda

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Cuando iba a retirarse de un Oxxo, una conductora con su muleta movió accidentalmente la palanca de velocidades y el acelarador causando que su camioneta avanzara de reversa y destrozara el aparador y mercancía del negocio.



El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas de ayer en la tienda de conveniencia ubicada en Antonio Cárdenas y la calle Santa Elena, en la colonia Parajes de Santa Elena, en el sur de la ciudad.



En el lugar se estableció que la mujer utilizaba muletas para caminar y que cuando se disponía a retirarse abordó su camioneta Dodge Ram.



Sin embargo, con una de las muletas accidentalmente movió la palanca de cambios y el acelerador, por lo que el vehículo comenzó a desplazarse de reversa.







Debido a que la mujer no logró detener la unidad, terminó estrellándose contra el cristal de la tienda de conveniencia, derribándolo y metiéndose al inmueble, en donde dañó diversa mercancía.



En el accidente no se reportaron personas lesionadas, de acuerdo con las información que recabaron los elementos de Tránsito de Municipal.



Los agentes viales se entrevistaron con la propietaria del vehículo, quien no fue identificada, y con representantes de la tienda, para llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños.