Le ponen vida a la carrera

Familias completas, grupos de amigos y parejas vivieron al máximo la edición número 24 de la carrera 21k, pues al llegar a la meta sus rostros reflejaban el cansancio y esfuerzo que realizaron, sin importar su sexo, condición social o limitación física.Prueba de ello es el primer competidor que cruzó la meta, Gonzalo Baldovino, corredor en silla de ruedas originario de Puebla, quién lleva 10 años participando en la carrera y ha ganado en tres ocasiones en su categoría, demostrando la fortaleza que tienen los atletas con discapacidad.“Se siente bien defender el título. Demostrar que en realidad no tenemos ninguna discapacidad, que querer es poder hacer las cosas y de nosotros es una muestra que podemos hacer las cosas y que los demás pueden hacerlo”, señaló Gonzalo.El apoyo familiar fue esencial durante el recorrido; a lo largo de los kilómetros cientos de personas salieron a las calles y formaron vallas humanas, alentando a los competidores, regalando dulces, fruta o agua, pero sobre todo brindándoles palabras de aliento al ritmo de la música y porras.Incluso durante los últimos metros, algunos de los corredores fueron alcanzados por sus hijos y familias, recorriendo junto a ellos los últimos metros previos a la meta, para finalmente fundirse en un abrazo, gritar de gusto o tirarse en el piso, pues lograron cumplir con su objetivo: llegar a la meta.Gabriel Duarte Zapata, de 59 años, tiene solamente dos años participando en la 21K, pero ha competido en carreras empujando la silla de ruedas de Gabrielina del Rocío Duarte Parga desde que tenía 5 años.Actualmente Gabrielina tiene 25 años y esta actividad ha permitido que padre e hija disfruten de su tiempo juntos y viajen a las ciudades donde hay competencias, en las que empuja la silla de su hija, la cual le añade 65 kilos extra a la hora de hacer los recorridos.“Mientras yo pueda vamos a seguir corriendo porque a ella le gusta mucho, porque también los años, entre los dos andamos llegando al centenario, pero nosotros vamos a darle hasta donde podamos”, explicó el hombre originario de la ciudad de Zacatecas.Los que también destacaron entre la multitud fueron los corredores que cumplieron con los 21 kilómetros caracterizados de súperhéroes, personajes de películas o con aditamentos divertidos, no solamente para hacer más ameno el recorrido, algunos de ellos difundiendo una causa en especial.Rubén Alejandro participó caracterizado de Spiderman, pues además de ser su personaje favorito, considera que vestirse incentiva a los niños que acuden como espectadores.“Se siente mejor porque ahora los niños me ven y dicen yo quiero correr como Spiderman”, indicó Rubén.Por su parte, Hugo García llegó a la meta con el atuendo de Thor, primero fue para incentivar a su hijo a hacer deporte, después, hace algunos años, su objetivo fue ayudar a otros niños.“Reúno dinero para algunas instituciones, en este caso es para Héroes Ocultos, es una asociación que apoya a deportistas de alto rendimiento que son futuras estrellas olímpicas. Lo que hacemos es ayudarles con universidad y con el equipo que necesitan para hacer su deporte, ahorita tenemos 40 chicos de diversas partes de la República”, puntualizó Hugo García.Otro corredor con causa fue Beto “Hulk”, originario de León, Guanajuato, que corrió la 21K descalzo caracterizado como el personaje de los Avengers, y además de impartir pláticas sobre las drogas a los jóvenes, busca fondos para una fundación que ayuda a pacientes con fibrosis quística.