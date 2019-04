Le preocupan los niños

Preocupado por lo que sucede en la sociedad, Aleks Syntek no se pudo mostrar ajeno a la situación que viven niños separados de sus padres en la frontera de México y Estados Unidos, por eso creó junto con Kate Pierson, de los B52’s, una canción al respecto.The Great Invisible Wall es la pieza que ambos estrenarán en un mes en plataformas digitales, y con la que recaudarán fondos para una organización aún no definida con la que ayudarán a los infantes que padecen esta situación.“No es una canción en contra de (Donald) Trump. No. Es una canción para apoyar a los niños para profundizar sobre estos tristísimos casos.“Más allá de lo político, de las divisiones, de nacionalidad, es dar el mensaje de que los niños son prioridad, tienen que estar por encima de los intereses de los adultos, y creo que es lo importante, primero los niños”, resaltó Syntek en entrevista.El también actor y productor, quien se encuentra escribiendo y componiendo música nueva, recordó que su amistad con B52’s data de hace nueve años.