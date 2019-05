Le propone matrimonio a su novio en medio de tornado

The 2 loves of my life pic.twitter.com/Cv4eviechZ — Joey Krastel (@NimbusStorms) 29 de mayo de 2019

Aunque parezca insólito e improbable hubo una propuesta de matrimonio frente a un feroz tornado, esto es lo que le ha ocurrido a un estadounidense de 23 años llamado Chris Scott. Su pareja, un cazador de tormentas llamado Joey Krastel, de 27 años, le pidió matrimonio junto a un tornado que giraba a escasos kilómetros, en Kansas, publicó Infobae "Los dos amores de mi vida", escribió Joey Krastel en Facebook y Twitter, junto a una fotografía que ya ha aparecido en decenas de cabeceras de todo el mundo.La fotografía no fue improvisada. Krastel es un ávido cazador de tormentas y trabaja como meteorólogo y analista de riesgos en la Agencia de Manejo de Emergencias de Maryland. Vio su primer tornado cuando tenía cuatro años y desde entonces, le fascinan los fenómenos meteorológicos adversos."Fue entonces cuando supe que eso era todo lo que quería hacer, desde ese momento en adelante. Todos los meteorólogos vivieron alguna experiencia con algún desastre natural cuando eran pequeños que marcó su camino", dijo Krastel a NBC News.Así fue como se convirtió en un cazador de tormentas. Su trabajo consiste en acercarse lo suficiente al fenómeno para documentarlo. Hasta hoy, ha perseguido cerca de 70 tormentas eléctricas y tornados en total.Durante estas aventuras, ha retratado en su Instagram temibles escenas. Esto hace unos años llamó la atención de Chris Scott, que comenzó a seguirle en la red social."Oye, ¿en serio persigues tornados?", le preguntó Scott en un mensaje privado.Fueron los inicios de su relación. A Chris también le fascinaban los tornados, pero nunca había visto uno."Por eso siempre pensé comprometerme durante la persecución de una tormenta", dijo Krastel. "Sentí que sería la forma perfecta de sellar el trato", contó el joven meteorólogo.Así, cuando escucharon la noticia este martes de que varios tornados se habían formado simultáneamente en Kansas, Krastel se llevó a su pareja y a dos amigos a ver la tormenta. Era la primera vez en la vida que Christ vería este fenómeno.Comenzaron en Salina, y hallaron la brutal tormenta en Tipton, donde Joey se aventuró a pedirle matrimonio a su novio."Todo se juntó y pasó muy rápido", comentó a la cadena de noticias estadounidense.A pesar de los nervios de la experiencia, Christ no dudó en decir que sí quería convertirse en su esposo, y ahora la pareja planea una boda, que esperemos, no se celebre cerca de ninguna tormenta.