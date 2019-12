‘Le pusieron precio a la cabeza de mi hija’, habla ex CEO de Badabun

"En ese video que hicieron, lamentablemente, le pusieron un precio a la cabeza de mi hija, dijeron cosas muy estúpidas y me preocupé por mi familia. […] Por favor, chicas y chicos, si alguien tiene evidencias de que se cometió algún delito, vayan al Ministerio Público”, pidió Morales.

"Desde que nació mi hija me hice todavía más feminista, a favor de todo lo que tiene que ver con la mujer. Pero de tiempo para acá, ciertas mujeres se están aprovechando de eso. Creo que, si tienes evidencia, ve y presenta la denuncia, pero yo también voy a presentar la conversación completa. […] Ya convirtieron esto en un circo. A nadie le importa la verdad. Están inventando cada basura”, añadió Morales.



Días después de que varios youtubers acusaran al ahora ex CEO de Badabun, César Morales, por fin apareció en una entrevista donde niega haber acosado a sus trabajadores.Cara a cara con Víctor González,. En especial,y otros personajes.Y es que, cofundador y exdirector de uno de los canales de YouTube más famosos de México,. Tan seguro está de su inocencia que rechazó la recomendación de su abogado de ampararse ante cualquier denuncia formal. Incluso le dijo a González que podía grabar las conversaciones de su teléfono para que vea que las cosas no ocurrieron como varias jóvenes afirman.El ex CEO de Badabunpara lanzar acusaciones falsas.Además, César Moraless. Y apuntó que cualquier denuncia la pueden hacer ante el MP y no en la plataforma para ganar dinero.Con información de Grupo Fórmula