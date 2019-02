Le quita alcalde de parras pensión a 57

El Ayuntamiento de Parras de la Fuente canceló la pensión a más de 50 extrabajadores municipales, entre ellos varios discapacitados, al no reconocerles trámites otorgados por administraciones pasada y acusarlos de aviadores, no obstante los años laborados y demostrarlo con documentos.Los afectados acusaron directamente al alcalde Ramiro Pérez Arciniega de ordenar el retiro de la pensión, por lo que ya interpusieron queja ante el Congreso del Estado.“Este señor nos detuvo las pensiones desde el día 15 de enero, ya no nos dio nada, pero ellos no saben si comemos o no comemos”, reclamó al punto del llanto Carlos Lomas González, de 55 años, expolicía municipal y de Servicios Primarios, y quien dejó de laborar por causa de una embolia sufrida el 23 de mayo de 2012.“Nos endrogamos pidiendo aquí, pidiendo allá y en la tienda no hemos pagado… debo el agua, la luz. Queremos que nos paguen ya, ya estamos hartos de tanta injusticia con este cabrón que está ahorita. El ya había dicho que entrando de presidente iba a quitar las pensiones, pero no tiene derecho, las pensiones las tenemos ganadas”.