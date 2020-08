Le quita Bayern Munich lo ‘lyon’ tras victoria

Escuchar Nota

El Bayern Munich disputará su Final 11 de Champions League tras, que no pudo dar otra sorpresa, en el estadio Jose Alvalade.Al club bávaro le bastó un doblete de Serge Gnabry (18’ y 33’), y un tanto de Robert Lewandowski (87’); pero también apeló a la falta de contundencia del club galo, así como de la seguridad de su portero Manuel Neuer.desde los linderos del área, imposible para el portero Anthony Lopes.Pero eso solo ocurrió luego que el Lyon falló 2 ocasiones claras para adelantarse, entre ellas un remate de Karl Toko Ekambi, que se estrelló en el poste.Además, al 4’, Memphis Depay llegó solo frente a Neuer pero el arquero teutón resistió y recorrió para que el holandés terminara por meter disparo por un lado del arco bávaro.Gnabry se volvió a encontrar con las redes cuando le quedó un rechace de Lopes tras un machucado remate de Lewandowski por lo que se solo tuvo que empujar el esférico.Para el complemento, el Lyon volvió a atacar pero una vez más no supo cómo horadar el arco rival.El Lyon siguió pisando el área, pero no tuvo pegada y todavía al 87’, Lewandowski hizo el último de cabeza en el cobro de una falta, que significó su gol 15 en 9 partidos de esta Champions.El Bayern dejó en el camino a la sorpresa francesa y ahora va por por otro galo, el Paris Saint Germain, de las estrellas Neymar y Kylian Mbappé, en la búsqueda de su sexta Orejona.El club bávaro llegará a la Final igualando varios récords y con la posibilidad de romper un par más.Para empezar, el Bayern del 2020 ya tiene el registro de mejor promedio de gol en la historia de la competición con 4.2 goles por partido. Hasta el momento, han disputado 10 encuentros, por cierto ganando todos, donde suman 42 tantos.Además, con esos 42 goles el Bayern estableció un nuevo récord de goles en una sola temporada de la Champions.Falta más: iguala las seis finales del Real Madrid, Milán y Juventus desde que el torneo se convirtió en la Champions en la temporada 1992-1993.El Bayern Múnich y el PSG no solo lucharán por la orejona, sino por un triplete de títulos, que no consigue ningún club desde la campaña 2014-15.El club bávaro lo logró en la campaña 2012-13, la que fue su última conquista europea, en su más reciente aparición en una Final europea.Ahora, el Bayern Munich llega a la Final tras lograr la Bundesliga y la Copa de Alemania; solo le falta la orejona.Por su parte, el Paris Saint Germain fue declarado monarca de la Ligue 1 tras la cancelación de la competencia debido a la pandemia del Covid-19, con 68 unidades, 12 encima del Olympique de Marsella.Además, el club parisino se llevó la Copa de Francia, en la que superó 1-0 al Saint Etienne.