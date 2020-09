Le quitan a Coahuila mil 500 millones

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Gobernadores de la Alianza Federalista, propusieron la creación de un Fondo de Estabilización para compensar la caída del 5.5 por ciento del gasto federalizado en el Presupuesto de Egresos para el 2021 y que en el caso de Coahuila impactará en una caída de mil 500 millones de pesos en rubros como seguridad, salud, educación e infraestructura. El rubro de seguridad por ejemplo será de los más castigados, pues el Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad) viene en ceros y se perderán los 108 millones de pesos que se recibieron este año.



“La construcción del presupuesto disminuyendo recursos a las entidades federativas es un fracaso”, mencionó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Destacó que en el caso de Coahuila, el impacto negativo del Paquete Fiscal es superior a los mil 500 millones de pesos y son los rubros de seguridad, salud, educación e infraestructura los más “castigados”.



El Mandatario de Coahuila, junto a los gobernadores que integran la Alianza Federalista, fijó este día su postura ante el Paquete Económico presentado por el Ejecutivo Federal para el 2021.



Solicitarán reestructura del PEF 2020



En reunión extraordinaria celebrada en la capital del país y mediante un comunicado conjunto, este grupo que integran 10 entidades propone diseñar un mecanismo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para compensar la caída de 5.5% en el gasto federalizado.



“Nuestra postura es clara: los estados no pueden recibir menos recursos que el año pasado”, enfatizaron durante la lectura de este documento.



La propuesta



En ese sentido, la Alianza Federalista propone lo siguiente:



Fondo de estabilización para compensar la caída, que concentre recursos federales no ejercidos, parte de los remanentes del Banco de México y recursos provenientes de la extinción de fideicomisos.



Fondo especial para proyectos estratégicos de infraestructura local.



Clarificar los criterios de distribución territorial de los fondos de SCT, Insabi y Fotradis, garantizando que cuando menos no haya una disminución en términos reales con las asignaciones del año pasado.



Establecer asignaciones para Fortaseg, Fonmetro y Escuelas de Tiempo Completo, entre otros.